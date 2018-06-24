Вбивство рома у Львові: нападники розповіли, до якої організації належать

Підозрювані у нападі на табір ромів у Львові визнали свою приналежність до незареєстрованого угруповання "Твереза і зла молодь", яке використовувало символіку ультраправої націоналістичної організації Misanthropic Division.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на старшу інспекторку Управління з додержання прав людини Національної поліції України Оксану Санагурську.

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Вона зазначила, що усі нападники перебувають у райвідділку поліції з батьками та надають свідчення, також їм надали адвокатів. Усі підозрювані ідентифікують себе як члени "Тверезої і злої молоді".

В поліції повідомили, що нападники готувалися до нападу і мали чіткий план дій. Вони заздалегідь визначили позиції кожного з нападників, їхні дії та завдання.

Голова громадської організації "Рома України Терніпе" Микола Юрченко сказав, що поліція затримала нападників під час погрому. За його словами, якби поліція приїхала пізніше, можливо, ніхто б не вижив.

Він додав, що у таборі було 10 дорослих, серед яких вагітна жінка, та четверо дітей. На вагітну жінку також напали. Після погрому роми побоюються повторного нападу, тож планують повернутися зі Львова на Закарпаття, звідки раніше приїхали.

Нагадаємо, у суботу ввечері, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані. Зловмисників вже затримала поліція, їм загрожує покарання на термін від 15 років до довічного ув'язнення.