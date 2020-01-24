Вбивство Шеремета: суд змінив запобіжний захід Яні Дугарь

У Києві суд прийняв рішення змінити запобіжний захід Яні Дугарь, яку підозрюють в причетності до вбивства Павла Шеремета. Тепер Дугарь перебуватиме під нічним домашнім арештом.

Зміна запобіжного заходу передбачає, що Яна Дугарь повинна перебувати у військовій частині у Гвардійську з 20:00 до 7.00. Про це йдеться у рішенні Печерського районного суду Києва.

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Дівчину також зобов’язали носити електронний браслет. За словами адвокатів, тепер вони будуть намагатися добитися, щоб Яні дали можливість здати сесію найближчим часом. Вона вчиться на реабілітолога.

Що просили адвокати

Адвокати Дугарь зверталися до суду з проханням замінити запобіжний захід з цілодобового арешту на особисте зобов’язання. Вони додали, що експертиза чітко не встановила, що на відео була їхня підзахисна. Та запевнили, що слідкувати за авто Яна не могла. Крім того, вона досі незнайома з іншим підозрюваним – Андрієм Антоненком.

Яка позиція прокурорів

Прокурор Сергій Зузак наголосив, що слідство допитало інших свідків. Тому має певні сумніви у правдивості слів попередніх свідків, які виступали у суді. "Ці свідки взагалі не можуть пригадати Дугарь, або стверджують, що не знають, чи була вона у госпіталі", – заявив Сергій Зузак.

Також прокурор зазначив, що експертиза відео дає зрозуміти, що на ньому таки Яна Дугарь.

За даними слідства, вдалося встановити зв'язок підозрюваної з Владиславом Грищенком. Він є підозрюваним у замаху на життя бізнесмена з Івано-Франківщини. Саме його голос звучав у телефонних розмовах, які оприлюднило МВС у справі вбивства Павла Шеремета.

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Прокурор додав, що слідство також підтвердило, що Дугарь здійснювала розвідку. Водночас це могли робити й інші люди, але слідству наразі невідомі деталі.

За словами Зузака, є ризик, що Яна Дугарь може виїхати з країни, адже одружена з громадянином Іраку. Адвокати такі побоювання спростували. Адже жінка здала закордонний паспорт.

Що відомо про підозру та запобіжний захід Дугарь

Журналіст Павло Шеремет загинув унаслідок вибуху його авто 20 липня 2016 року в Києві. Саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда". На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

За даними слідства, медик 25 повітряно-десантної бригади Яна Дугарь вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.

13 грудня 2019 року суд відправив Яну Дугарь під домашній арешт за місцем прописки – Покровськ Дніпропетровської області. Апеляційний суд залишив її під домашнім арештом, змінивши адресу проживання на Київ.

Адвокати Яни Дугарь подали клопотання до Печерського суду Києва з прохання змінити запобіжний захід з домашнього арешту на поруки. Під час судових засідань допитали п’ятьох свідків.

Що відомо про інших підозрюваних у вбивстві Шеремета