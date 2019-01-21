Вбивство військового біля Золотих Воріт: як просувається розгляд справи

21 січня активісти влаштували кримінальну сцену під Шевченківським судом Києва, бо не задоволені роботою суддів, які за 20 місяців не змогли розглянути справу щодо вбивства учасника АТО Сергія Олійника.

Син загиблого боїться, що підозрюваного можуть взагалі відпустити.

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Саме через це і влаштував акцію "Мовчання також вбивство" під судом.



Акція "Мовчання також вбивство"

Перед будівлею поклали імпровізоване закривавлене тіло накрите тканиною за огороджувальною стрічкою.

Акція називається "Мовчання також вбивство", бо якщо ми будемо мовчати, то такі речі будуть нормальними. Якщо не садять вбивцю протягом 20 місяців і все йде до того, що він в принципі може вийти на свободу,

– сказав син загиблого бійця АТО Ярослав Олійник.

Раніше 24 канал повідомляв, що увечері 22 червня 2017 року в Києві біля станції метро "Золоті Ворота" стався конфлікт між двома чоловіками, в результаті якого один з них смертельно вдарив ножем іншого. Згодом з’ясувалося, що загиблий – начальник розвідки 1 бату 54 ОМБР Сергій Олійник.