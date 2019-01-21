Річниця виходу "кіборгів" з Донецького аеропорту: історія героїчної оборони

21 січня проходить четверта річниця виходу оборонців з Донецького аеропорту. Україна вшановує пам'ять "кіборгів" – військових і добровольців, які загинули під час захисту стратегічно важливої споруди. Героїчна та кривава оборона тривала 242 дні. Російсько-терористичні війська рекордно довго не могли вибити звідти українську армію, застосовуючи всю наявну зброю.

Через незрушність української армії та добробатів самі ж сепаратисти назвали їх "кіборгами" – напівлюдьми, напівмашинами.

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Військовослужбовець 56-ї бригади з позивним «Кіборг» розповів, що досі приходить до аеропорту, дивиться, що від нього залишилося та згадує, як тримав оборону.

Він – один із тих, хто захищав аеропорт. І навіть через чотири роки по тому продовжував служити за декілька десятків метрів від злітної смуги. "Тоді тут було жаркіше. Кожного дня були бої, серйозні бої, вся артилерія працювала і по аеропорту і по околицях", – додав "Кіборг".



Донецький аеропорт сьогодні

Ось так аеропорт виглядає зараз. У руїну перетворився із приходом російських танків та найманців. Ті проникли на летовище у ніч на 26 травня 2014 року. В той час як по всій України підраховували голоси за нового президента, на територію аеропорту приїхала сотня озброєних бойовиків. В мережі опублікували відео, на якому видно, як їх хтось пропустив. Згодом з'ясувалося – це працівник донецького СБУ.

Сепаратисти, які завдяки зраднику закріпились у новому терміналі, вимагають виведення українських військових. У перші ж дні терористам дісталося. Вони втратили від 40 до 100 бійців. Потім декілька місяців відносного спокою. І вже у вересні знову бої.



Бої за Донецький аеропорт

242 дні, за такі дні брали міста і навіть країни. І саме стільки днів знадобилося окупантам для того, щоб танками та артилерією вибити українських "кіборгів" зі знищеного летовища. За цей час ДАП обороняли більше 10-ти підрозділів Сухопутних Військ, повітряні сили, СБУ та добробати. Близько сотні українських солдатів загинули. Ворог втратив вісімсот бійців. Терористи намагалися вибити захисників аеропорту за будь-яку ціну.

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Одним із символів аеропорту стала метеовежа. З неї сили АТО бачили все на багато кілометрів довкола, засікали російські колони та корегували вогонь артилерії. І вежа впала першою.



Метеовежа є символом Донецького аеропорту

21-го січня 2015 року бої за аеропорт припинилися, ворог просто підірвав термінал, поховавши під завалами частину його захисників. Частина "кіборгів" загинула, частина потрапила в полон, хтось зміг вирватися до своїх. Уже 4 роки історія цих героїв є однією з найпоказовіших у російсько-українській війні, її вивчають у закордонних військових вишах та знімають у кіно.

Що відомо про бої за Донецький аеропорт?Вони тривали з вересня 2014 року до 21 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших на сході України. Бої розгорнулися між українськими військами, бійцями-добровольцями з однієї сторони та силами проросійських збройних угруповань з іншої. 18-21 січня 2015 року внаслідок підриву терміналу аеропорту загинули 58 захисників України. 21 січня було ухвалено рішення відвести українських бійців з нового терміналу, оскільки цей об'єкт було повністю зруйновано і він був не придатним для оборони.



Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні. Бої за Донецький аеропорт стали символом незламності та бойового духу українського війська, а захисники терміналів отримали прізвисько "кіборги".