Вбивця має бути покараний, – Зеленський під час зустрічі із Макроном згадав про Навального

Зеленський 16 лютого прибув у Францію, де зустрівся з президентом Макроном та опісля дав з ним спільну пресконференцію. Зокрема, глава нашої держави згадав про смерть російського опозиціонера Алєксєя Навального.

Володимир Зеленський, звертаючись до світової спільноти, закликав об'єднатися для того, аби притягнути Путіна до відповідальності. Про це інформує 24 Канал з посиланням на живу трансляцію спілкування українського та французького лідерів з пресою.

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Зеленський про вбивство Навального

За словами президента України, Путін вже став одним із найкривавіших диктаторів у європейській історії, однак, на жаль, його шлях ще не закінчений.

Ми зустрічаємо день (16 лютого – 24 Канал), коли стало відомо про ще одне скоєне Путіним політичне вбивство… Ми будемо працювати зі всіма у світі, хто має змогу притягти його до справедливої відповідальності. Вбивця має бути покараний.

Аби Путін був справедливо покараний, Зеленський вважає, що має об'єднатися і опозиція, і влада усіх тих держав, що цінують людські життя.

"Я закликаю кожного лідера світу зараз не мовчати та не залишатись осторонь: і тих, хто у владі, і тих, хто в опозиції. Ми маємо працювати усі у світі, хто цінує саме життя, аби досягти цих конкретних та справедливих результатів", – наголошує Зеленський.

Крім того, український президент під час відповідей на одне зі запитань численну кількість разів повторив, що Путін – вбивця. Цим він акцентував: усі, хто бодай якось висловлюють лояльність до політики президента Росії, співпрацюють з вбивцею, легітимізуючи його.

Сьогоднішні події говорять, що Путін – вбивця. Це не сигнал, а констатація реальності: абсолютно зрозуміло, що він вбивця та немає у цьому більш ніяких секретів. Це можна передати лідерам.

"Вбивця йде на вибори. А люди, які будуть за нього голосувати, повинні чітко розуміти: вони голосують за вбивцю. Вони будуть собі обирати президента вбивцю. А люди, які мають економічні відносини з цією людиною, попри їхній рівень лідерства, вона мають знати, що заробляють криваві гроші: вони мають контакти з вбивцею", – констатував Зеленський.

Що сказав Макрон стосовно цього

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, смерть Навального нагадує своєю трагічністю: режим Путіна стає все більш жорстким, і це відображається не лише стосовно російських опозиціонерів, а й асоціацій та фундацій, які захищають людські права.

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Французький лідер згадав про кібератаки на його країну з боку Кремля, які посилився після 24 лютого 2022 року. Також він наголосив, що уже два роки Росія веде велику війну проти України, вчергове її засудивши.