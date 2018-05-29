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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Вбивця Аркадія Бабченка міг мати спільника, – Крищенко

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Вбивця Аркадія Бабченка міг мати спільника, – Крищенко
Вбивця Аркадія Бабченка міг мати спільника, – Крищенко / Фото із соцмереж

Начальник Головного управління поліції Києва Андрій Крищенко припустив, що вбивця російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка міг мати спільника. Зараз поліція працює над встановленням всіх деталей.

Деталі про вбивство Аркадія Баченка Андрій Крищенко розповів в ефірі "112 каналу". 

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"Можливо були інші спільники. Слідчі зараз працюють зі свідками. Поліцейські встановлюють наявність камери відеоспостереження, проводиться слідча робота. Вона продовжиться завтра зранку, коли буде світлий час доби", – заявив він.

Крищенко додав, що Бабченко не звертався до київської поліції із заявою про можливі погрози і, відповідно, не охоронявся.

Нагадаємо, російського журналіста Аркадія Бабченка вбили 29 травня 2018 року у Києві. Невідомий вистрелив йому у спину у нього вдома. Від отриманих поранень журналіст помер у кареті швидкої допомоги дорогою в лікарню.

Хто такий Аркадій Бабченко? Це відомий опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну.

Теги: Новини України Новини Києва Вбивство Аркадія Бабченка Поліція
Джерело: 24 Канал
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