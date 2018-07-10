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Вчені назвали дієту, яка попередить вікову сліпоту

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Яка дієта попередить вікову сліпоту
Яка дієта попередить вікову сліпоту / blog.fitobe.com

Раціон здатний впливати на ризик розвитку та прогресування вікової макулодистрофії (ВМД) – найпоширенішої причини сліпоти.

Результати дослідження опублікували журналі Clinical & Experimental Ophthalmology.

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Науковці проаналізували 18 досліджень і встановили, що у прихильників середземноморської дієти був нижчий ризик розвитку ВМД.

Східна дієта, яка включала високе споживання овочів, бобових, фруктів, томатів та морепродуктів знижує поширеність причини сліпоти. У той час західна дієта, до якої виходить високе споживання червоного м'яса, обробленого м'яса, жирних молочних продуктів, смаженої картоплі, очищеного зерна і яєць, навпаки – збільшувала поширеність захворювання.

Тож вчені рекомендують споживати багато овочів, які містять каротиноїди, жирної риби, багатої на омега-3 кислоти, корисно для людей з підвищеним ризиком сліпоти.

Такий ризик може збільшитися, якщо людина вживатиме понад дві порції алкоголю.

До слова, лікар Євген Комаровський розповів, які каші принесуть найбільше користі для дитини та дорослого.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Лікування LifeStyle Здоров'я Здоров’я очей
Джерело: 24 Канал
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