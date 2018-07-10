Вчені назвали дієту, яка попередить вікову сліпоту

Раціон здатний впливати на ризик розвитку та прогресування вікової макулодистрофії (ВМД) – найпоширенішої причини сліпоти.

Результати дослідження опублікували журналі Clinical & Experimental Ophthalmology.

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Науковці проаналізували 18 досліджень і встановили, що у прихильників середземноморської дієти був нижчий ризик розвитку ВМД.

Східна дієта, яка включала високе споживання овочів, бобових, фруктів, томатів та морепродуктів знижує поширеність причини сліпоти. У той час західна дієта, до якої виходить високе споживання червоного м'яса, обробленого м'яса, жирних молочних продуктів, смаженої картоплі, очищеного зерна і яєць, навпаки – збільшувала поширеність захворювання.

Тож вчені рекомендують споживати багато овочів, які містять каротиноїди, жирної риби, багатої на омега-3 кислоти, корисно для людей з підвищеним ризиком сліпоти.

Такий ризик може збільшитися, якщо людина вживатиме понад дві порції алкоголю.

До слова, лікар Євген Комаровський розповів, які каші принесуть найбільше користі для дитини та дорослого.