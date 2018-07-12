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Вчені назвали найефективніший засіб для профілактики раку

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Фрукт унабі – найефективніший засіб для профілактики раку
Фрукт унабі – найефективніший засіб для профілактики раку / likuvan.in.ua

Речовини китайських фініків унабі здатні протистояти та руйнувати онкологічні пухлини різної тяжкості.

Про це заявили вчені з Університету Ліверпуля, повідомляє Daily Mail

З їх слів, китайські фініки "Ziziphus jujuba" є одним з найефективніших засобів для профілактики і лікування онкозахворювань.

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Унабі здатний нормалізується обмін речовин в організмі, та наситити клітини і тканини вітаміном С. Під час досліджень науковці з'ясували, що тканини, насичені вітаміном С і антиоксидантами значно краще відповідають на атаку ракових клітин, викликаючи стрес новоутворень і їх подальший розпад.

Китайські фініки також містять 18 з 24 життєво важливих амінокислот, що нормалізують синтез білків в організмі. А перші результати можна помітити одразу після тижня регулярного вживання цих фруктів.

Фрукт унабі – найефективніший засіб для профілактики раку

Фрукт унабі – найефективніший засіб для профілактики раку

До слова, вчені зі США заявили, що кілька типів препаратів, які вже застосовуються, можуть бути ефективними у боротьбі з утворенням метастазів, характерних для останньої стадії раку.

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Теги: Здоров'я Медицина Лікування Онкозахворювання Профілактика захворювань
Джерело: 24 Канал
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