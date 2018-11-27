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      Вчені назвали небезпеку зайвої ваги у дитини

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      Вчені назвали небезпеку зайвої ваги у дитини
      Вчені назвали небезпеку зайвої ваги у дитини / anamariabraga.globo.com

      Дослідження вчених з Дитячого госпіталю в Орландо виявило причину появи хронічних захворювань у дітей.

      Про це йдеться у дослідженні, пише журнал Pediatrics.

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      В експерименті взяли участь 500 тисяч дітей віком від 2 до 17 років. Вчені виявили, що 41 тисяча дітей страждала на астму. А 100 тисяч підлітків із загальної вибірки страждали різними типами ожиріння і мали ознаки діабету.

      Чим небезпечне ожиріння у дітей
      Чим небезпечне ожиріння у дітей

       
      Ожиріння – причини
      • пасивний спосіб життя з малою фізичною активністю;
      • генетичні порушення ферментативної активності;
      • надмірне споживання жирів, вуглеводів, солі, алкогольних і солодких напоїв, прийом їжі в нічний час тощо;
      • переїдання психогенного характеру;
      • стани фізіологічні (вагітність, клімакс);
      • недосипання, стреси, прийом гормональних та психотропних лікарських засобів.

      Зіставивши між собою зібрані дані, вчені змогли виявити, що кожна третя дитина, що страждає на астму, також страждає ожирінням.

      Дослідження показало, що хронічні запалення, через які зрештою уражаються і внутрішні органи, пов'язані зі здавленням м'яких тканин жировими відкладенням і недостатньою фізичною активністю.

      Вчені підсумували: ожиріння призводить до порушення роботи імунних клітин організму і провокує розвиток різних видів астми.

      Ожиріння призводить до різних видів астми
      Ожиріння призводить до різних видів астми

      Тому дослідники радять контролювати вагу дитину з раннього віку.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Діти Ожиріння
      Джерело: 24 Канал
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