Чим корисний тютюн для здоров'я: відповідь вчених

Австралійські вчені встановили, що декоративний вид тютюну (Nicotiana alata) може допомогти в боротьбі проти інфекційних захворювань.

Цей вид тютюну може побороти такі захворювання, які викликаються золотим стафілококом, ВІЛ, вірусом Зика і енцефалітними вірусами, інформує MedicalXpress.

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За даними вчених, пептид NaD1 знищує зовнішній шар клітин грибка Candida albicans. Останній є збудником небезпечних захворювань у людей з імунодефіцитами. Внаслідок чого мікроорганізми гинуть.

Цей процес значно відрізняються від принципу дії антибіотиків, у яких до грибка спостерігається розвиток стійкості.

Вчені зазначили, що кожна восьма смерть в світі через інфекції.

До слова, кожний п'ятий громадянин в Україні курить. А за статистикою, куріння сигарет – одна з основних причин захворюваності та смертності.