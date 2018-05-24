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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Вчені назвали неочікувану небезпеку від шашлику

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Смаження м'яса може бути небезпечним
Смаження м'яса може бути небезпечним / streetfood.in.ua

Науковці з’ясували, що для людини особливо небезпечні канцерогени, які виникають під час смаження м’яса. Все тому, що вони наносять шкоду не на органи дихання, а на шкіру.

Вчені з Китаю встановили, що удар шкідливих продуктів горіння припадає не на дихальні шляхи, а на шкіру, йдеться у в журналі Environmental Science & Technology.

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Під час смаження шашлику з’являються поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАУ) — сполуки, що утворюються при горінні органічної сировини. Більшість цих сполук збільшують ризик розвитку онкозахворювань у тих людей, які часто зазнають такого впливу.

Вчені для проведення експерименту запросили 20 людей на барбекю віком від 22 до 25 років. Вони провели 2,5 години просто неба. Учасники здавали на аналіз кілька зразків сечі з певним інтервалом.

Усіх людей поділили на три групи: одні готували м'ясо, інша група перебувала біля диму без будь-яких засобів захисту, а треті носили респіратори. Лише одній групі дозволили з’їсти м'ясо.

Вчені встановили, що найбільшу кількість сполук отримали ті, хто їв смажене м'ясо. Проте другим джерелом небезпеки став вплив канцерогенів на шкіру. Знизити цей ефект може одяг з довгим рукавом, проте після смаження м’яса його необхідно змінити. Все тому, що після того, як дим просочується у матеріал одягу, шкіра ще більше отримує канцерогенів.

До слова, 90% великих українських виробників м'яса використовують на фермах під час вирощування тварин шкідливі антибіотики, які руйнують організм людини.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Онкозахворювання Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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