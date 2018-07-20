Вчені назвали несподівану властивість пива та вина для чоловіків

Чоловікам, які прагнуть стати батьками, рекомендують уникати алкоголю, адже він може завдати шкоди їх фертильності. Але, як з'ясували науковці, насправді це не зовсім так.

Лише нещодавно мексиканські вчені з Центру передових досліджень Національного політехнічного інституту заявили, що пиво здатне захищати організм від появи зайвої ваги та знижувати ризики появи серцево-судинних захворювань.

Читайте також: Як поганий секс впливає на сім'ю

А нові дослідження італійських вчених підтвердили ще одну корисну властивість хмільного напою, передають Нealthvesti.

Вживання невеликої кількості пива або вина може позитивно впливати на зачаття, збільшуючи кількість сперми.

Науковці провели опитування серед чоловіків про вживання алкоголю і з'ясували, що ті, хто пив у помірній кількості, мали більшу кількість сперми.

Кількість вживаного алкоголю у добровольців становила одну пляшку вина або сім маленьких пляшок пива на тиждень.

Вживання невеликої кількості пива або вина може позитивно впливати на зачаття

Експерти пояснюють таку дію алкоголю тим, що антиоксиданти, що містяться у вині та сполука під назвою "ксантогумол", наявна у хмелі, можуть сприятливо вплинути на сперму, захищаючи статеві клітини від пошкоджень.

Сперма цих чоловіків була менш сконцентрованою, але оскільки її було більше, це означає більш високу ймовірність зачаття дитини.

Ми виявили, що чоловіки, які споживали від 4 до 7 одиниць спиртних напоїв на тиждень, мали більш високий об'єм сперми та загальної кількості сперматозоїдів, ніж ті, хто пив менше або більше алкоголю. Тож помірне вживання алкоголю робить позитивний вплив на кількість сперми у чоловіків,

– пояснив доктор Олена Річчі.

Попри це, зв'язок між алкоголем і репродуктивною функцією у чоловіків, як і раніше, викликає суперечки серед вчених, і в декількох дослідженнях було показано, що вживання спиртного негативно впливає на чоловічу фертильність.

Помірна кількість вина позитивно впливає на фертильність у чоловіків

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.