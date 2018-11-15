Вчені назвали новий дієвий спосіб схуднення

Режим дня – це відмінний спосіб організації свого життя. Правильний підібраний розпорядок дозволяє заощадити час, встигнути завершити більше справ, а також допоможе у процесі схуднення.

Про це повідомляє Cosmo.

За словами вчених, якщо їжу приймати в один і той же час кожного дня, то вага буде зменшуватися швидше.

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Науковці з Інституту Солка в Каліфорнії провели дослідження, у результаті якого вияснили, що тривалі проміжки часу між прийманням їжі негативно впливають на фігуру та не сприяють процесу схуднення. Справа в тому, що будь-який дієтичне харчування засноване на дробовому прийомі їжі, при цьому слід дотримуватися певних інтервалів між прийомами.

Також, експерти рекомендують харчуватися приблизно у період 8-12 годин на добу. Наприклад, якщо сніданок о 7 годині ранку, то крайній термін вечері має бути не пізніше 19 години. За словами науковців, це пояснюється тим, що якщо організм "знає", коли отримає чергову порцію їжі, то встигне підготуватися і більш ефективно перетравить її.

Окрім того, позитивний вплив на процеси схуднення має підйом і сон в один і той же час.

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