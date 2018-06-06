Вчені назвали пісню, яка допоможе врятувати життя

Для того, аби витримати правильний темп при реанімації людини завдяки непрямому масажу серця, вчені з Барселони радять запам'ятати ритм пісні Macarena.

Про це повідомляє Naked Science.

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Штучна вентиляція легень та непрямий масаж серця для термінової реанімації повинні здійснюватися у відповідності з перевіреною технікою і в певному темпі: так, важливо робити від 100 до 120 натискань на легені за хвилину.

Людям, у яких немає достатньої практики, дуже складно витримати правильний ритм. Саме тому вчені з Барселони вирішили дослідити, наскільки у цій справі можуть допомогти пісні відповідного темпу. Експерименти на 164 студентах-добровольцях показали, що найкращого результату при реанімації людини добивались саме ті, хто наспівував пісню Macarena — головний хіт іспанської групи 90-х Los del Rio.

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Темп композиції — 103 bpm — виявився оптимальним для дотримання потрібного ритму реанімаційних процедур. Про це професор Енріке Каррера Карденал і його колеги з університету Барселони повідомили на Європейському конгресі з анестезії 2018 року, що проходив у Данії.

"Варто додати, що студенти попередньо навчалися техніки серцево-легеневої реанімації. У дослідах вони проводили всі процедури на манекені протягом двох хвилин. Одна група піддослідних робила це сама по собі, інша — під мобільний додаток-метроном, який задає ритм, третя — під пісню. Найкраще проявили себе ті, хто користувався метрономом: 91% натискань у них відбувався в потрібному ритмі. Однак і під Macarena їхня кількість становила 74% — проти лише 24% «правильних» натискань у тих, хто не користувався жодним методом для витримування темпу", – йдеться у повідомленні.

Пісня Macarena гурту Los del Rio.





