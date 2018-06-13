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Вчені назвали продукт, який допоможе покращити пам'ять

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Допоможе покращити пам'ять цибуля
Допоможе покращити пам'ять цибуля / shkolabuduschego.

Звичайна ріпчаста цибуля сприяє очищенню клітин головного мозку, що забезпечить краще запам'ятовування.

Таку заяву після проведених досліджень зробила міжнародна група французьких і японських науковців, передає Zdorovia.

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Як з'ясувалось, цибуля сприяє очищенню та омолодженню клітин головного мозку. Таку дію вона має на мозок через вміст активних сірчаних з'єднань. Завдяки їм мозок очищається від сірчастих речовин, які активізують процес виведення з клітин токсинів.

Окрім того, вона захищає організм від мікробів та вірусів, а також сприяє нормалізації емоційного тонусу людини.

Науковці додають, що споживаючи протягом дня 150 грамів цибулі організм людини отримує половину добової норми вітамінів А і С, 1/5 частину від норми калію і кальцію, які покращують роботу серця і є важливим елементом для кісткової системи.

А ще у цибулі є речовини, здатні сповільнювати утворення злоякісних клітин і запобігати появі онкозахворювань грудей.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Здорове життя дослідження
Джерело: 24 Канал
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