Вчені назвали продукт, який допоможе покращити пам'ять

Звичайна ріпчаста цибуля сприяє очищенню клітин головного мозку, що забезпечить краще запам'ятовування.

Таку заяву після проведених досліджень зробила міжнародна група французьких і японських науковців, передає Zdorovia.

Читайте також: Чи корисне молоко для здоров'я: топ-3 міфи

Як з'ясувалось, цибуля сприяє очищенню та омолодженню клітин головного мозку. Таку дію вона має на мозок через вміст активних сірчаних з'єднань. Завдяки їм мозок очищається від сірчастих речовин, які активізують процес виведення з клітин токсинів.

Окрім того, вона захищає організм від мікробів та вірусів, а також сприяє нормалізації емоційного тонусу людини.

Науковці додають, що споживаючи протягом дня 150 грамів цибулі організм людини отримує половину добової норми вітамінів А і С, 1/5 частину від норми калію і кальцію, які покращують роботу серця і є важливим елементом для кісткової системи.

А ще у цибулі є речовини, здатні сповільнювати утворення злоякісних клітин і запобігати появі онкозахворювань грудей.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.