Вчені назвали спорт, який подовжує життя на 8 років

Чим активніше людина займається інтелектуальними видами спорту, тим довше вона живе.

Про це заявила група австралійських вчених. Дослідження було опубліковано в статті на PLOS One.

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Вони вивчили дані про тривалість життя понад 16 тисяч професійних шахістів, які добре володіють званнями гросмейстера або ж займали призові місця на олімпіадах, починаючи з 1950 років.

В результаті спостережень з'ясувалося, що тривалість життя була на 7,7 роки більшою, ніж у звичайного населення.

Зі слів дослідників, тривалість життя у людей, які займаються інтелектуальними видами спорту, довша через підвищені розумові здібності, необхідні для успішного заняття шахами, і здоровий спосіб життя, необхідний для покращення когнітивних показників.