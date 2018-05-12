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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Вчені назвали спорт, який подовжує життя на 8 років

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Інтелектулані види спорту подовжують життя на 8 років
Інтелектулані види спорту подовжують життя на 8 років / Фото з відкритих джерел

Чим активніше людина займається інтелектуальними видами спорту, тим довше вона живе.

Про це заявила група австралійських вчених. Дослідження було опубліковано в статті на PLOS One.

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Вони вивчили дані про тривалість життя понад 16 тисяч професійних шахістів, які добре володіють званнями гросмейстера або ж займали призові місця на олімпіадах, починаючи з 1950 років.

В результаті спостережень з'ясувалося, що тривалість життя була на 7,7 роки більшою, ніж у звичайного населення.

Зі слів дослідників, тривалість життя у людей, які займаються інтелектуальними видами спорту, довша через підвищені розумові здібності, необхідні для успішного заняття шахами, і здоровий спосіб життя, необхідний для покращення когнітивних показників.

via GIPHY

 

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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