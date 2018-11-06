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      Вчені назвали вітамін, який допомагає продовжити життя

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      Який вітамін є корисним для серця
      Який вітамін є корисним для серця / indi.com.ua

      Вміст вітаміну D в організмі є одним з найпотужніших чинників витривалості серця, а відповідно, і життя.

      Про це свідчать результати дослідження американських кардіологів з Університету штату Вірджинія, передає "Країна здоров'я".

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      Вони проаналізували дані медсестер і медпрацівників у США, які регулярно проходили обстеження. З'ясувалось, що вітамін D істотно покращує здоров'я серця і судин та підтримує функції легенів, пов'язані з подачею кисню у м'язи. Окрім того, цей вітамін покращує стан кісток скелета.

      Ми виявили цікавий зв'язок між рівнями вітаміну D у крові і кардіореспіраторною придатністю – здатністю серця і легенів подавати кисень у м'язи,
      – зазначили дослідники.

      В учасників, вік і стать яких не впливали на різницю у випробуваннях, з найвищим рівнем вітаміну D у крові показники кардіореспіраторної здатності були 4,3 рази кращі, у порівнянні з тими, у кого концентрація цього вітаміну була нижчою.

      Як відомо, люди з вищою кардиореспіраторною придатністю більш здоровіші і довше живуть.

      Висновок вчених: Вміст вітаміну D в організмі є одним з найсильніших чинників витривалості. Крім зміцнення кісток і зубів, риб'ячий жир і вітамін D знижують ймовірність смерті від інфаркту та захищають мозок людей з алкозалежністю від пошкоджень.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове харчування Довголіття Серцево-судинні захворювання
      Джерело: 24 Канал
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