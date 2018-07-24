Вчені назвали ягоди, найбільш корисні для здоров'я легень

Для покращення та зміцнення здоров'я органів дихальної системи людям варто почати вживати в їжу більше таких ягід, як чорниця та виноград. За словами фахівців, вони найкраще захищають легені від пошкоджень та захворювань.

Про це з посиланням на дослідження науковців, передає Med2.

Зазначається, що висновок вчених базується на експериментах, участь у яких взяли 463 особи, середній вік яких склав 44 роки.

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Так, на початку дослідження у людей перевірили стан дихальних органів і проаналізували властиві їм особливості харчування. Після цього показники здоров'я учасників дослідження перевірили аж через 10 років.

Як виявилося, у людей, які полюбляли часто вживати ягоди, були найміцніші і найвитриваліші легені.

Чорниця і виноград допомагають зміцнювати тканини легенів і захистити їх від пошкоджень, які виникають в результаті запальних процесів, що часто розвиваються в зв'язку з інфекціями,

– констатували дослідники.

Таку корисну дію чорниці і винограду на органи дихальних шляхів вчені пояснюють високим вмістом антиоксидантних речовин флавоноїдів, які захищають клітини від руйнівного для них окисного стресу.

Додамо, що на флавоноїди також багаті ягоди горобини, глоду, а також червоної смородини.

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