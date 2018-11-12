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      Вчені розповіли, що може вберегти дітей від короткозорості

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      Що може вберегти дітей від короткозорості
      Що може вберегти дітей від короткозорості / ilslearningcorner.com

      Британські експерти зазначають, що на зір людини не так впливає генетика, як навколишнє середовище.

      Результати дослідження опублікували в журналі British Journal of Ophthalmology.

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      У дослідженні брали участь менше ніж 2 тисяч близнюків, які народилися в період 1994-1996 років у Великобританії. Протягом перших 16 років їх життя дослідники аналізували розвиток і поведінку кожної дитини за допомогою анкетів і тестів, а також стежили за станом їхнього зору.

      Що може вберегти дітей від короткозорості
      Що може вберегти дітей від короткозорості

      Експеримент показав, що у дітей, які народилися після успішного лікування безпліддя їх батьків, знижувався на 25-30% ризик розвитку короткозорості. Це може бути через те, що після лікування безпліддя, немовлята мали тенденцію до зниження ваги.

      У дітей, які народилися влітку, вдвічі частіше розвивається короткозорість. Вчені пояснюють це тим, що діти починають ходити в школу раніше багатьох своїх однолітків. Зростає ризик розвитку хвороби при високому рівні освіченості матері.

      Дослідники зазначають, що не лише інтелект впливає на появу короткозорості, а й соціальний статус та фінансове становище.

       
      Короткозорість – що це?
      Це захворювання, при якому предмети і зображення, розташовані далеко, сприймаються нечітко.

      Технології теж негативно позначиться на стані очей дитини. І справа не в екрані (хоча це теж негативно впливає), а й у тому, що дитина мало проводить часу на відкритому повітрі.

      Діти повинні більше часу проводити на свіжому повітрі
      ​Діти повинні більше часу проводити на свіжому повітрі

      Тому вчені рекомендують батькам стежити за тим, як часто діти бувають на свіжому повітрі.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Діти Здоров’я очей
      Джерело: 24 Канал
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