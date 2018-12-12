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      Вчені створили гель, який допоможе вилікувати рак

      1229 Читать новость на русском
      Науковці створили гель, який зупиняє метастази
      Науковці створили гель, який зупиняє метастази / vz.kiev.ua

      Каліфорнійські вчені створили гель у формі спрею, який необхідно використовувати під час операцій з видалення пухлин, його склад запобігає появі метастазів. Це відбувається за рахунок того, що гель стимулює роботу імунної системи.

      Результати дослідження вчені опублікували в науковому журналі Вiocentury.

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      Автори нової розробки, співробітники Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, знайшли спосіб зробити хірургічне видалення ракових утворень ефективнішим, не допускаючи розвитку метастазів.

      До складу створеного гелю входять частки з карбонату кальцію, що містять антитіла проти білка CD47, який є захисником пухлин: він заважає імунним клітинам розпізнати і знищувати злоякісні пухлини. Його блокування дозволяє імунній системі ефективніше боротися з новоутвореннями та запобігати їх метастазуванню.

      ANTI-CD47
      Білок CD47, який гальмує імунну систему у боротьбі з раком

      Гель протестували на мишах, яким видаляли меланому (рак шкіри). Дослідники змогли переконатися в тому, що створений ними гель зупиняє повторний ріст ракових клітин, що збереглися після операції – причому не тільки на ділянці застосування, але і в цілому в організмі. Експеримент показав, що гель, створений для боротьби з метастазами, не має токсичної дії на здорові тканини і клітини.

      Новинку ще продовжать випробовувати, щоб визначитися з потрібною концентрацією. Після цього вчені мають намір здійснити клінічні випробування за участю людей.

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      Теги: Здоров'я Лікування Медицина Онкозахворювання наука
      Джерело: 24 Канал
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