23:48
10 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Особистий прибиральник Кадирова. Нелітаюче таксі
      Вєсті Кремля
      22:23, сьогодні
      Вєсті.UA. Радикальний експерт з боксу. Прольот Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, сьогодні
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Лікування
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Вчені створили клітини, які знищують рак

      656 Читать новость на русском
      Науковці створили клітини проти раку
      Науковці створили клітини проти раку / futurity.org

      Вчені Лундського університету (Швеція) вперше провели успішне перепрограмування клітин шкіри – в результаті їм вдалося штучно створити клітини, які будуть націлені на пошук і знищення ракових утворень.

      Результати дослідження опубліковані в журналі Science Immunology.

      Читайте також: Імунітет може захищати ракові клітини: дослідження вчених

      Науковці вже давно намагалися створити спосіб знищення раку на основі функцій дендритних кліток. Ці імунні клітини мають властивість сканувати організм, виявляти в ньому віруси, бактерії, а також онкоклітини. Після такого сканування активізуються Т-лімфоцити, що атакують ракові пухлини. Попередні спроби знищити в такий спосіб рак виявилися безуспішними – пухлини були сильнішими.

      клітини, які знищують рак
      Штучні клітини боротимуться з пухлиною напряму

      Автори дослідження вирішили синтезувати протиракові клітини штучно. Вони знайшли метод перетворення клітин сполучних тканин у дендритні клітини за допомогою трьох білків. Досліди показали, що створені вченими дендритні клітини ведуть себе, як природні.

      Науковці заявили, що для знищення раку введуть їх безпосередньо в пухлину, щоб прямо викликати вироблення специфічних для цього типу раку антигенів

      Штучні дендритні клітини створюються за дев'ять днів. Вчені сподіваються, що відкрита ними технологія вже в недалекому майбутньому стане застосовуватися на практиці.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Лікування Здоров'я Онкозахворювання наука
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Війна війною, а обід – за розкладом": про український бізнес на службі у агресора
      сьогодні , 23:00 "Війна війною, а обід – за розкладом": про український бізнес на службі у агресора
      Тетяна Мартинюк 295
      Головні новини 10 грудня: санкції ЄС проти окупантів на Донбасі та листи українських моряків
      сьогодні , 22:01 Головні новини 10 грудня: санкції ЄС проти окупантів на Донбасі та листи українських моряків
      2184
      "Невидимий батальйон": рік видимості
      сьогодні , 22:00 "Невидимий батальйон": рік видимості
      Соломія Соломка 440
      Санкції проти Росії: Європа не хоче запроваджувати, а Україна не має права вимагати
      сьогодні , 21:33 Санкції проти Росії: Європа не хоче запроваджувати, а Україна не має права вимагати
      Артем Овдієнко 1122
      Столкновение двух миров: почему демонстрации во Франции станут еще активнее
      сьогодні , 21:30 Столкновение двух миров: почему демонстрации во Франции станут еще активнее
      Іван Яковина 555
      5 потужних природних антибіотиків
      4 жовтня 2016 , 10:58 12
      Перші тривожні ознаки діабету – це треба знати
       23 жовтня 2016 , 17:08
      7 симптомів, які можуть свідчити про рак шлунку
       25 червня , 20:33
      Вчені здивували заявою про шлунково-кишковий тракт
       24 вересня , 18:38
      Бути щепленню чи ні: в Україні кількість хворих на кір цьогоріч може стати рекордною
       8 листопада , 22:10
      Які штами грипу загрожують українцям у цьому сезоні
       24 жовтня , 20:07
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук