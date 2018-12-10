Вчені створили клітини, які знищують рак

Вчені Лундського університету (Швеція) вперше провели успішне перепрограмування клітин шкіри – в результаті їм вдалося штучно створити клітини, які будуть націлені на пошук і знищення ракових утворень.

Результати дослідження опубліковані в журналі Science Immunology.

Читайте також: Імунітет може захищати ракові клітини: дослідження вчених

Науковці вже давно намагалися створити спосіб знищення раку на основі функцій дендритних кліток. Ці імунні клітини мають властивість сканувати організм, виявляти в ньому віруси, бактерії, а також онкоклітини. Після такого сканування активізуються Т-лімфоцити, що атакують ракові пухлини. Попередні спроби знищити в такий спосіб рак виявилися безуспішними – пухлини були сильнішими.



Штучні клітини боротимуться з пухлиною напряму

Автори дослідження вирішили синтезувати протиракові клітини штучно. Вони знайшли метод перетворення клітин сполучних тканин у дендритні клітини за допомогою трьох білків. Досліди показали, що створені вченими дендритні клітини ведуть себе, як природні.

Науковці заявили, що для знищення раку введуть їх безпосередньо в пухлину, щоб прямо викликати вироблення специфічних для цього типу раку антигенів.

Штучні дендритні клітини створюються за дев'ять днів. Вчені сподіваються, що відкрита ними технологія вже в недалекому майбутньому стане застосовуватися на практиці.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.