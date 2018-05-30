Вчені відкрили небезпечний штам палички, яки викликає галюцинації і слабоумство

В організмі старих щурів науковці знайшли штам кишкової палички, який здатний викликати галюцинації і позбавляти здатності запам'ятовувати інформацію.

Про це повідомила Сьюзан Паттерсон з університету Темпла у Філадельфії. Відповідні результати дослідження опубліковані у статті в журналі eNeuro.

"При настанні старості наша пам'ять гасне не завжди поступово. Часто буває так, що люди похилого віку, котрі відчували себе добре зовсім недавно, різко втрачають здатність ясно мислити і впадають у галюцинації, переживши важку хворобу. Навіть якщо цей напад проходить, подібні кризи помітно підвищують ймовірність розвитку слабоумства", – зазначила Паттерсон.

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Під час експерименту науковці перевірили на щурах зараження їх певними штамами звичайної кишкової палички. Вони поводилися неадекватно, різко дурніли і втрачали нормальне сприйняття реальності.

Аналіз хімічного складу крові та різних тканин тіла показав, що бактерії спричинили зміни у роботі імунної системи. А це призвело до негативних змін у роботі мозку і пам'яті.

Попадання бактерій в організм спровокувало імунну систему таким чином, що клітини почали виробляти величезну кількість сигнальних молекул, інтерлейкінів, які викликають запалення.

А при проникненні у гіпокамп вони порушували роботу клітин, пов'язаних з формуванням довгострокових спогадів, що спричинило розвиток галюцинацій і проблем з інтелектом.

Що таке кишкова паличка?Це бактерія, яка є складовою природної мікрофлори кишечника. У неї безліч видів, серед яких є позитивні і патогенні. Перші не несуть шкоди для людини, а другі можуть стати причиною погіршення самопочуття, висока ймовірність хвороб шлунково-кишкового тракту.