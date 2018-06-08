Вчені відкрили цікаву функцію периферичного зору

Вчені підтвердили теорію розпізнавання емоцій людини периферичним зором шляхом практичних експериментів.

За допомогою периферичного зору, за який відповідають палички і колбочки, які є в області сітчастої оболонки, люди можуть уловлювати посмішку, пише Science Daily.

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Вчені з Університету Східної Англії провели експеримент, у якому взяло участь 14 людей. Їм показували фотографії людей, які демонстрували різні емоції.

На знімках було зображено такі емоції як злість, страх, радість, відраза і смуток. Науковці встановили, що залежно від розташування зображення в поле зору людини, респонденти могли розпізнавати емоції краще або гірше.

Найкраще люди розпізнавали емоції, коли знімки тримали в центральній частині поля зору. Добровольці могли розрізняти, що відчувають люди на світлинах за допомогою периферичного зору. Їм вдалося вгадати радість, страх та здивування.

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Що таке периферичний зір? Це частина очного апарату, що відповідає за межі поля огляду. У нормі поле сприйняття по горизонталі складає 180 градусів, а по вертикалі приблизно 130 градусів.