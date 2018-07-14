Вчені виявили неочікувану користь від кондиціонерів
Попри поширену думку про шкоду кондиціонерів, вчені з США переконані, що він позитивно впливає на роботу мозку.
Науковці з Гарвардського університету проводили експерименти в різних групах студентів, інформує The Independent.
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Вони відвідали 44 кімнати у гуртожитку, де жили студенти. Науковці приходили через невеликий проміжок часу після пробудження і ставили їм запитання для перевірки пам’яті.
Експеримент показав, що студенти, які жили в кімнаті без кондиціонерів, показували результат на 13% гірше, ніж студенти, в кімнатах яких було прохолодно.
Вчені виявили неочікувану користь від кондиціонерів
Таким чином, люди найкраще працюють при оптимальній температурі. Вчені порадили вмикати кондиціонери завжди при можливості.
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