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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Вчені виявили неочікувану користь від кондиціонерів

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Вчені виявили неочікувану користь від кондиціонерів
Вчені виявили неочікувану користь від кондиціонерів / decoratingbuzz.com

Попри поширену думку про шкоду кондиціонерів, вчені з США переконані, що він позитивно впливає на роботу мозку.

Науковці з Гарвардського університету проводили експерименти в різних групах студентів, інформує The Independent.

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Вони відвідали 44 кімнати у гуртожитку, де жили студенти. Науковці приходили через невеликий проміжок часу після пробудження і ставили їм запитання для перевірки пам’яті.

Експеримент показав, що студенти, які жили в кімнаті без кондиціонерів, показували результат на 13% гірше, ніж студенти, в кімнатах яких було прохолодно.

Вчені виявили неочікувану користь від кондиціонерів
Вчені виявили неочікувану користь від кондиціонерів

Таким чином, люди найкраще працюють при оптимальній температурі. Вчені порадили вмикати кондиціонери завжди при можливості.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя дослідження
Джерело: 24 Канал
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