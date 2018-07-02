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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Вчені виявили несподівану користь стресу

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Вчені виявили несподівану користь стресу
Вчені виявили несподівану користь стресу / fb.ru

Під час досліджень науковці з'ясували, що стрес шкідливий, але не у всіх випадках. Адже він також може сприятливо впливати на деякі процеси.

Про це розповів професор клінічних досліджень великих тварин університету штату Мічиган Адам Мозер, передає The Conversation.

За його словами, стрес робить людину сильнішою, витривалішою і швидшою. Такого висновку вчені дійшли під час досліджень на свинях, які мають схожі з людьми системи органів.

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Не весь стрес поганий. Коли ми відчуваємо загрозу, наш гіпоталамус "штовхає" нас, щоб захистити і мотивувати до втечі або бою. Це первинний еволюційний відгук, запрограмований нашим мозком, щоб допомогти нам вижити, а потім відновити нормальні умови, –
зазначив Адам Мозер.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Психологія Здоров'я LifeStyle Здорове життя дослідження
Джерело: 24 Канал
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