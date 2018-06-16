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Вчені виявили несподівану властивість червоного вина

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Вчені виявили несподівану властивість червоного вина
Вчені виявили несподівану властивість червоного вина / ibilingua.com

Келих червоного вина еквівалентний годині занять у тренажерному залі.

Таку заяву зробили вчені Університету Альберти в Канаді, передає Zhyvyaktyvno.

Таку властивість вину надає ресвератрол – ця сполука впливає на здоров'я таким же чином, як і фізичні вправи.

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Ресвератрол підвищує працездатність, покращує функції серця і м'язів настільки ж ефективно, як і заняття на тренажерах. 

Ресвератрол може допомогти групам пацієнтів, які хочуть займатися, але фізично не в змозі. Він зможе стати для них своєрідним імітатором вправ, а також поліпшити результати від тієї скромної фізичної активності, на яку вони здатні,
– зазначив науковець Джейсон Дейк.

Люди, які вживають келих червоного вина в день, менш схильні до розвитку слабоумства чи онкозахворювань.

Також червоне вино позитивно впливає на роботу серця, на збереження молодості і рівень цукру у крові.

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Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Алкоголь дослідження
Джерело: 24 Канал
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