Вчені виявили несподівану властивість червоного вина
Келих червоного вина еквівалентний годині занять у тренажерному залі.
Таку заяву зробили вчені Університету Альберти в Канаді, передає Zhyvyaktyvno.
Таку властивість вину надає ресвератрол – ця сполука впливає на здоров'я таким же чином, як і фізичні вправи.
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Ресвератрол підвищує працездатність, покращує функції серця і м'язів настільки ж ефективно, як і заняття на тренажерах.
Ресвератрол може допомогти групам пацієнтів, які хочуть займатися, але фізично не в змозі. Він зможе стати для них своєрідним імітатором вправ, а також поліпшити результати від тієї скромної фізичної активності, на яку вони здатні,
– зазначив науковець Джейсон Дейк.
Люди, які вживають келих червоного вина в день, менш схильні до розвитку слабоумства чи онкозахворювань.
Також червоне вино позитивно впливає на роботу серця, на збереження молодості і рівень цукру у крові.
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