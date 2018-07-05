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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Вчені виявили подвійний корисний ефект від схуднення

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Вчені виявили подвійний корисний ефект від схуднення
/ expres.ua

Зниження ваги позбавляє людей ожиріння, яке провокує чимало хвороб, дарує красиве тіло та зменшує ризик виникнення поширеного порушення серцевого ритму.

Це довели результати досліджень вчених з Університету Аделаїди, передає Мed.news.

Під час спостережень аритмія зникла у більшості учасників експерименту з ожирінням та проявом аритмії, які втратили не менше 10% від власної ваги.

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Під час програми зниження ваги добровольці мали індивідуальну дієту та рекомендації, що стосуються способу життя. Зокрема, було обмежено калорійність раціону.

Також учасники тренувались – по 200 хвилин на тиждень (приблизно по 30 хвилин на день). Також їм допомагали справитися з гіпертонією, підвищеним рівнем цукру у крові та апное сну.

За час дослідження аритмії позбулись понад 50% добровольців. Найкращі результати спостерігались у тих, хто схуд на 10% від стартової ваги. 

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я Серцево-судинні захворювання дослідження
Джерело: 24 Канал
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