Вчені виявили подвійний корисний ефект від схуднення

Зниження ваги позбавляє людей ожиріння, яке провокує чимало хвороб, дарує красиве тіло та зменшує ризик виникнення поширеного порушення серцевого ритму.

Це довели результати досліджень вчених з Університету Аделаїди, передає Мed.news.

Під час спостережень аритмія зникла у більшості учасників експерименту з ожирінням та проявом аритмії, які втратили не менше 10% від власної ваги.

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Під час програми зниження ваги добровольці мали індивідуальну дієту та рекомендації, що стосуються способу життя. Зокрема, було обмежено калорійність раціону.

Також учасники тренувались – по 200 хвилин на тиждень (приблизно по 30 хвилин на день). Також їм допомагали справитися з гіпертонією, підвищеним рівнем цукру у крові та апное сну.

За час дослідження аритмії позбулись понад 50% добровольців. Найкращі результати спостерігались у тих, хто схуд на 10% від стартової ваги.

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