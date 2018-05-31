Вчені встановили, яким людям шкідливо багато працювати

Австрійські дослідники переконані, що тривала робота у людей за 40 може негативно вплинути на здоров’я та розумові здібності.

У експерименті взяли участь 3,5 тисячі чоловіків та 3 тисячі жінок, інформує tz.de.

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Вчені проаналізували кількість робочих годин учасників та їх показники у психологічних тестах. Також в учасників експерименту перевіряли короткострокову пам'ять та концентрацію уваги.

За даними результатів, люди, які працювали більше 40 годин, показували гірші когнітивні здібності, ніж ті, хто працював неповний робочий день. Ще й надто, випробувані, проводили на роботі більше 40 годин, показували гірші результати тесту ніж ті, хто взагалі не працював.

Щоправда, австралійські вчені не досліджували, як впливає характер роботи на когнітивні здібності.