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      Вчені здивували заявою про користь ожиріння

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      Вчені здивували заявою про користь ожиріння
      Вчені здивували заявою про користь ожиріння / the-scientist.com

      Американські дослідники виявили, що люди з ожирінням, які хворі на рак, краще реагують на препарати що стимулюють імунну систему на обротьку з онкопухлинами.

      Про це пише Science.

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      Вчені провели досліди на мишах та мавпах з надмірною вагою. Виявилося, що у тварин білок, який пригнічує ракові клітини, виділяється значно активніше незалежно від типу раку.

      Парадокс полягає у тому, що у людей з ожирінням пухлини ростуть швидше. Також вчені виявили, що зайва вага провокує зростання раку через ті ж сполуки, на які націлена імунотерапія.

      Вчені здивували заявою про користь ожиріння
      Вчені здивували заявою про користь ожиріння

      Фахівці також провели терапію на контрольних мишах з онкозахворюваннями. Виявилося, що тварини з ожирінням мають більше шансів вижити.

       
      Ожиріння – причини

      • пасивний спосіб життя з малою фізичною активністю;
      • генетичні порушення ферментативної активності;
      • надмірне споживання жирів, вуглеводів, солі, алкогольних і солодких напоїв, прийом їжі в нічний час тощо;
      • переїдання психогенного характеру;
      • стани фізіологічні (вагітність, клімакс);
      • недосипання, стреси, прийом гормональних та психотропних лікарських засобів.

      Вчені мають на меті з’ясувати, чи може дієта зі збільшеною кількістю жирів створити ефект ожиріння для підвищення імунотерапії.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Лікування Здоров'я Онкозахворювання Ожиріння
      Джерело: 24 Канал
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