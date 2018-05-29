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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Вчені здивували заявою про вітамінні додатки

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Як вітамінні додатки впливають на організм людини
Як вітамінні додатки впливають на організм людини / modenahair.com

Вчені з Канади провели дослідження і встановили. Що популярні вітамінні, мультивітамінні додатки не заподіюють жодної шкоди чи користі.

Вони також не впливають на смертність від усіх причин, йдеться в Journal of the American College of Cardiology.

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За даними одного з авторів дослідження Девіда Дженкінса, вживання мультивітамінів, вітаміну D, кальцію або вітаміну С не нанесуть шкоди. Проте й користі від них теж не буде.

Усі додатки вчені розділили на три групи. Перша, у якій містяться фолієва кислота і вітаміни групи B, має незначний вплив на розвиток серцево-судинних захворювань.

Мультивітаміни, вітаміни C, D, бета-каротин, кальцій, селен, яких віднесли до другої групи, не мали жодного ефекту на здоров’я людини.У третю групу ввійшли антиоксидантні комплекси та ніацин. Вчені встановили, що останні можуть мати легкі негативні наслідки.

Користь вітамінних додатків в умовах різних режимів харчування науковці не виявили.

До слова, харчові звички можуть, як позитивно, так і негативно впливати на здоров’я людини – від отруєння до проблем із шлунково-кишковим трактом.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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