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Вчені здивували заявою щодо користі ультрафіолету

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УФ-промені корисні у малих дозах
УФ-промені корисні у малих дозах / leggimigratis.it

Китайські вчені провели дослідження на мишах і встановили, що невелика кількість ультрафіолету покращує когнітивні здібності людини.

Окрім цього, малі дози стимулюють вироблення глутамату, йдеться в журналі Cell.

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Вей Сюн (Wei Xiong) і його колеги з Науково-технічного університету Китаю досліджували малі молекули в нейронах мишей за допомогою мас-спектрометрії – метод визначення структури речовини. Вони виявили уроканову кислоту.

До цього вчені не знали про її присутність в центральній нервовій системі. Уроканова кислота утворюється в шкірі, її синтез дозволяє захищати від небезпечного впливу ультрафіолету (УФ).

Науковці протягом кількох годин опромінювали мишей УФ-лампам. Після цього вони порівняли вміст цих молекул в нейронах з попередніми даними, показавши, що вони дійсно виросли.

Попередньо опромінені миші показують кращі результати у тестах на пам'ять у порівнянні з іншими мишами.

Висновок вчених такий: через дію уроканової кислоти УФ-промені можуть стимулювати роботу мозку. Проте опромінення залишається основним фактором ризику розвитку раку шкіри, але в невеликих дозах все ж необхідно.

До слова, Міністерство охорони здоров’я застерегло, що хоч тривале перебування під ультрафіолетовими променями збільшують виникнення раку шкіри, не варто відмовлятися від сонця.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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