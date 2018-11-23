Вчені змогли зупинити старіння

Вчені винайшли речовину, яка регенерує м'язові тканини. та має омолоджувальний ефект на весь організм.

Про це йдеться в дослідженні вчених Піттсбурзького університету, повідомляє MedicalXpress.

Читайте також: Яке харчування сприяє довголіттю

Під час експерименту над мишами їм давали розчин мітохондріального препарату SS-31. Після його застосування спостерігалася підвищена регенерація м'язової тканини.

Крім того, білок клото чинив омолоджувальний ефект на організм, якщо його вводили у вигляді ін'єкції. На здорових і молодих мишей засіб ніякого впливу не чинив.

Відомо, що підвищена активність білка клото збільшує тривалість життя експериментальних тварин, а дефіцит молекули провокує швидке старіння.



Крок до перемоги над стрінням

За словами вчених, цей метод допоможе відновленню літніх людей, які пережили травму або операцію на м'язах.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.