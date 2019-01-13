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      Вчені знайшли неочікувану причину депресії у дівчаток-підлітків

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      Депресія дочок залежить від переживань батька
      Депресія дочок залежить від переживань батька / pixabay.com

      До депресії більше схильні до дівчинки-підлітки, батько яких переживав розлад після народження дитини. До 18 років ризик депресії досягав піку.

      Про це йдеться у дослідженні британських вчених, які провели опитування серед 3000 сімей, передає The Guardian.

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      Науковці з'ясували, що стан батька був взаємопов'язаний лише з психічним здоров'ям дочок, а на синах ніяк не відбивався. Психологи поки не беруться пояснювати, чому трапляється саме так.


      Переживання батька не впливають на синів

      Найчастіше батьки замовчують свої почуття, зазначає Пол Рамчандані, психолог з Кембриджського університету. При цьому з аналогом післяпологової депресії зіткнувся кожен двадцятий чоловік.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я дослідження Психологія
      Джерело: 24 Канал
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