Вчені знайшли неочікувану причину депресії у дівчаток-підлітків

До депресії більше схильні до дівчинки-підлітки, батько яких переживав розлад після народження дитини. До 18 років ризик депресії досягав піку.

Про це йдеться у дослідженні британських вчених, які провели опитування серед 3000 сімей, передає The Guardian.

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Науковці з'ясували, що стан батька був взаємопов'язаний лише з психічним здоров'ям дочок, а на синах ніяк не відбивався. Психологи поки не беруться пояснювати, чому трапляється саме так.



Переживання батька не впливають на синів

Найчастіше батьки замовчують свої почуття, зазначає Пол Рамчандані, психолог з Кембриджського університету. При цьому з аналогом післяпологової депресії зіткнувся кожен двадцятий чоловік.

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