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      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Вчені знайшли новий спосіб передбачення смерті людини

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      Вчені змогли передбачати смерть
      Вчені змогли передбачати смерть / zib.com.ua

      Вчені американського Інституту Солка знайшли спосіб передбачити смерть людини шляхом визначення біологічного віку людей, який може не збігатися з хронологічним.

      Про це повідомляє MedicalXpress.

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      Зазначається, що для цього науковці визначили активність ключових генів у клітинах шкіри. Дослідники проаналізували молоді й старі частинки сполучної тканини, взяті зі шкіри 133 людей віком до 94 років.

      Так вченим вдалося встановити активність генів у певних клітинах в тому чи іншому віці. Вчені скористалися методом РНК-секвенування – для пошуку біомаркерів старіння, які змінюються з віком. Цей метод дозволив передбачити стан фібробластів –клітин сполучної тканини з похибкою до 8 років.

      Фібропласт
      Фібропласт під мікроскопом 

      Дослідження виявило, що хворі на прогерію, при якій відбувається передчасне старіння, старші від свого реального віку приблизно на 10 років. За допомогою отриманих даних дослідники виявили ознаки раннього старіння й передчасної смерті.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина дослідження Довголіття
      Джерело: 24 Канал
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