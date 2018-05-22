Вчені знайшли ознаки існування ще однієї планети у Сонячній системі

Неймовірне відкриття нещодавно зробили науковці – на околиці Сонячної системи астрономами помітили об'єкт, чиє існування може вказувати на наявність ще однієї масивної планети в системі.

Про це пише Popular Mechanics, передає tehnot.com.

Ідею існування ще однієї планети вчені вивчають вже багато років. Теоретично вона може бути найдальшою планетою у Сонячній системі. Вона може складатися з темного матеріалу і тому її майже не видно. Прямих доказів цієї планети досі немає, але нещодавно з'явилися нові непрямі дані.

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Астрономи помітили транснептуновий об'єкт 2015 BP519, розміщений на відстані від 35 до 862 земних орбіт від Сонця, який обертається по дивній траєкторії. Це може означати існування ще одного дуже великого об'єкта, який перетягує орбіту в свою сторону

Цей об’єкт виявили у 2014 році за допомогою Dark Energy Survey. Однак, останні роки вчені працювали над моделюванням його орбіти з таким дивним нахилом. В результаті вони дійшли до висновку, що на нього впливає який інший об'єкт. Вчені припускають, що ця невідома планета розташована в кілька разів далі, ніж Плутон, тож шанс її побачити наразі дуже малий.

Що таке транснептунові об'єкти? Це небесні тіла, розміщені у Сонячній системі. Вони, здебільшого, перебувають поза орбітою Нептуна. Наразі астронавтам вдалось відкрити 2302 таких об’єкти.