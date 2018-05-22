23:20
22 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
21°C 9°C
  • середа
    24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, сьогодні
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, сьогодні
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Космос
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА

Вчені знайшли ознаки існування ще однієї планети у Сонячній системі

391 Читать новость на русском
З'явились ознаки існування ще однієї планети
З'явились ознаки існування ще однієї планети / Фото з відкритих джерел

Неймовірне відкриття нещодавно зробили науковці – на околиці Сонячної системи астрономами помітили об'єкт, чиє існування може вказувати на наявність ще однієї масивної планети в системі.

Про це пише Popular Mechanics, передає tehnot.com.

Ідею існування ще однієї планети вчені вивчають вже багато років. Теоретично вона може бути найдальшою планетою у Сонячній системі. Вона може складатися з темного матеріалу і тому її майже не видно. Прямих доказів цієї планети досі немає, але нещодавно з'явилися нові непрямі дані.

Читайте також: "Мисливець за планетами" надіслав на Землю перший тестовий знімок: вражаюче фото

Астрономи помітили транснептуновий об'єкт 2015 BP519, розміщений на відстані від 35 до 862 земних орбіт від Сонця, який обертається по дивній траєкторії. Це може означати існування ще одного дуже великого об'єкта, який перетягує орбіту в свою сторону

Цей об’єкт виявили у 2014 році за допомогою Dark Energy Survey. Однак, останні роки вчені працювали над моделюванням його орбіти з таким дивним нахилом. В результаті вони дійшли до висновку, що на нього впливає який інший об'єкт. Вчені припускають, що ця невідома планета розташована в кілька разів далі, ніж Плутон, тож шанс її побачити наразі дуже малий.

via GIPHY

Що таке транснептунові об'єкти? Це небесні тіла, розміщені у Сонячній системі. Вони, здебільшого, перебувають поза орбітою Нептуна. Наразі астронавтам вдалось відкрити 2302 таких об’єкти.

Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук