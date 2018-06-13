Вчені знайшли заміну антибіотикам

Науковці переконані, що боротися з інфекціями можуть віруси, останні можуть замінити повністю антибіотики.

Таку думку вчені підтвердили відсутністю побічних ефектів у вірусів, пише Popular Mechanics.

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Йде мова про бактеріофаги – це віруси, які здатні боротися з бактеріальними хворобами.

Група вчених провели дослідження, щоб встановити, наскільки бактеріофаги ефективні при боротьбі з хворобами і чи не з’являться побічні ефекти при їх застосуванні.

Дослідження показало, що бактеріофаги не лише справляються з бактеріями, але й не мають жодних побічних ефектів: вони не роблять імунну систему слабшою та не впливають на шлунково-кишкову систему.

Все тому, що бактеріофаги атакують певний вид бактерій, попри те, що антибіотики вбивають усіх бактерій.

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