Вчені зробили прорив у вивченні раку

Вчені наблизились до одного з найбільших досягнень в медицині – універсального тесту крові на наявність раку в організмі.

Про це повідомля ВВС Україна.

Команда Університету Джонса Гопкінса (США) випробувала метод, який виявляє вісім форм захворювання. Він передбачає щорічне обстеження з виявлення раку на ранніх стадіях. Пухлини залишають крихітні сліди під час мутації ДНК та білки, які є в крові.

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Випробовування провели на 1005 пацієнтах з раком яєчників, печінки, шлунку, підшлункової залози, стравоходу, кишківника, легень, який ще не поширився на інші тканини. В 70% виявили рак.

Лікар медичної школи Університету Джонса Гопкінса Крістіан Томасетті розказав ВВС: "Раннє виявлення захворювання є критичним, і результати дуже цікаві".

Я думаю, це може мати величезний вплив на смертність від раку,

– скаказав лікар.

Але лікар застерігає, що досі існує невизначеність з приводу того, що робити після діагностування раку.Адже в деяких випадках лікування може бути важчим, ніж жити з раком, який не є відразу небезпечним для життя.