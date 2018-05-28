Вчені з'ясували, чому корисне підвищення температури

Навіть незначне підвищення температури тіла прискорює реакцію імунітету на рани, інфекції та пухлини.

Таку заяву зробили науковці Університетів Уорика і Манчестера, передає Оrthodox.

Зі слів науковців, підвищена температура тіла людини запускає імунітет, який починає боротися з недугами.

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Імунні клітини активують свої гени так, щоб усунути інфекцію. А регулюють активність генів білки, зокрема, Nuclear Factor kappa B.

Ці білки потрапляють у ядро клітини і назад, активовуючи роботу імунної системи. Через це клітини і включають реакцію на загрозу.

Якщо NF-kB-білок неконтрольований – може розвинутися хвороба Крона, псоріаз або ревматоїдний артрит.

Якщо температура тіла понижена до 34 градусів, то робота NF-kB сповільнюється. А прискорення білка відбувається завдяки підвищенню температури. І що цікаво, при температурі 40 градусів імунітет працюватиме ефективніше, ніж при температурі 37 градусів.