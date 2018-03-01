Вчені з’ясували, чому в людей старіють м’язи

Науковці-біологи з Каролінського інституту в Швеції провели дослідження та з’ясували основну причину старіння наших м'язів.

Про це пишуть в Medicalxpress.

На думку вчених, людські м’язи найчастіше старіють через накопичення мутацій в стовбурових клітинах, які порушують процес регенерації.

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Нас здивувала така кількість мутацій. Побачили, що здорова 70-літня людина накопичила близько 1000 мутацій у кожній стовбуровій клітині у м'язах. Ці мутації не випадкові, але є певні ділянки, які краще захищені,

– зазначила професорка Марія Еріксон та одна з авторів дослідження.

Біологи побачили, що мутації відбуваються під час природнього поділу клітин, особливо в тих ділянках, які відповідають за нормальне функціонування та виживання клітин. Клітини молодого організму у свою чергу можуть швидше опиратись мутаціями, ніж в літніх людей, в яких з віком цей захист знижується.