Вчені з’ясували, що спричиняє безпліддя у жінок

Науковці встановили, що синдром полікистозних яєчників, який спричиняє безпліддя у жінок, може бути пов'язаний з гормональним дисбалансом.

Дослідники Французького національного інституту здоров'я та медичних досліджень (змогли вилікувати мишей, які страждали на це захворювання, пише BBC.

Читайте також: Що може спричинити чоловіче безпліддя: заява вчених

Такий синдром може виникнути до народження через надмірну концентрацію антимюллерового гормону (АМГ) в утробі матері. Вагітні жінки з синдромом на 30% мають вищий показник гормону, ніж інші.

Надлишок АМГ стимулював клітини мозку, які підвищують рівень тестостерону.

У піддослідних мишей припинилися симптоми синдрому полікістозних яєчників після лікування препаратом, який контролює рівень гормонів у жінок – цетрорелікс.

Вчені встановили, що викликані синдромом труднощі можуть викликати й у нащадків схожу ситуацію.

До слова, австралійські вчені провели дослідження і з'ясували, що регулярне вживання їжі масового виробництва з меншим часом приготування, підвищує ризик безпліддя.