Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі та поліцію Рівненської області.

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Неприпустима ситуація в одному з ліцеїв Рівненщини

У мережі ввечері 18 січня почали ширитися кадри, як вчитель б'є одного зі своїх учнів. При цьому чоловік сварить дитину.

Інцидент, як пишуть у мережі, стався в одному з ліцеїв Вараського району Рівненської області. На відео, опублікованому у мережі, вчитель щонайменше 5 разів вдарив учня долонею.

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На інцидент уже відреагували у поліції. Так, відомо, що інцидент стався з учнем 8 класу. Наразі проводиться перевірка та службове розслідування, до яких залучені усі необхідні служби.

У поліції додали, що наразі мама дитини у телефонному режимі повідомила, що претензій не має та учасником кримінального процесу бути не бажає. Втім, слідчим підрозділом вирішується правова кваліфікація вказаного інциденту.

В ОВА відреагували на побиття

Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль відреагував на інцидент. Він підтвердив, що неприпустима ситуація сталася у Вараській територіальній громаді. Коваль додав, що тримає справу на особистому контролі, а Департамент освіти Рівненської ОДА отримав доручення провести перевірку усіх обставин.

Подібні дії не повинні мати місце в жодному навчальному закладі. Тому, за результатами перевірки, висновки будуть рішучіші! Школа повинна бути територією безпеки для учнів. Місцем знань, а не насильства,

– наголосив Коваль.

Начальниця управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради Олена Корень також додала, що у навчальному закладі триває службове розслідування. Посадовиця наголосила, що вчитель жодним чином і ні при жодних обставинах не мав права застосовувати силу та чинити фізичне насилля над дитиною.

Корень додала, що також мала розмову з батьком дитини.

Сьогодні мені особисто телефонував тато дитини з яким мали розмову змістовну розмову. Ситуація складна, допомоги психологічної допомоги потребують усі,

– поділилася Корень.

Водночас посадовиця наголосила, що усі інші деталі будуть повідомлені згодом – після проведення службового розслідування.