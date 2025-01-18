Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі та поліцію Рівненської області.
До теми У Рівному понад 70 дітей постраждали через масове отруєння у ліцеї: що каже поліція
Неприпустима ситуація в одному з ліцеїв Рівненщини
У мережі ввечері 18 січня почали ширитися кадри, як вчитель б'є одного зі своїх учнів. При цьому чоловік сварить дитину.
Інцидент, як пишуть у мережі, стався в одному з ліцеїв Вараського району Рівненської області. На відео, опублікованому у мережі, вчитель щонайменше 5 разів вдарив учня долонею.
Вчитель побив учня на Рівненщині: дивіться відео (Увага! Чутливий контент!)
На інцидент уже відреагували у поліції. Так, відомо, що інцидент стався з учнем 8 класу. Наразі проводиться перевірка та службове розслідування, до яких залучені усі необхідні служби.
У поліції додали, що наразі мама дитини у телефонному режимі повідомила, що претензій не має та учасником кримінального процесу бути не бажає. Втім, слідчим підрозділом вирішується правова кваліфікація вказаного інциденту.
В ОВА відреагували на побиття
Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль відреагував на інцидент. Він підтвердив, що неприпустима ситуація сталася у Вараській територіальній громаді. Коваль додав, що тримає справу на особистому контролі, а Департамент освіти Рівненської ОДА отримав доручення провести перевірку усіх обставин.
Подібні дії не повинні мати місце в жодному навчальному закладі. Тому, за результатами перевірки, висновки будуть рішучіші! Школа повинна бути територією безпеки для учнів. Місцем знань, а не насильства,
– наголосив Коваль.
Начальниця управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради Олена Корень також додала, що у навчальному закладі триває службове розслідування. Посадовиця наголосила, що вчитель жодним чином і ні при жодних обставинах не мав права застосовувати силу та чинити фізичне насилля над дитиною.
Корень додала, що також мала розмову з батьком дитини.
Сьогодні мені особисто телефонував тато дитини з яким мали розмову змістовну розмову. Ситуація складна, допомоги психологічної допомоги потребують усі,
– поділилася Корень.
Водночас посадовиця наголосила, що усі інші деталі будуть повідомлені згодом – після проведення службового розслідування.