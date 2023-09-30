Вчора справи їй передала, – Маляр розповіла, хто замінить її на посаді

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що вже передала всі свої справи новій заступниці очільника Міноборони. Нею стала Наталія Калмикова.

Маляр також підтримала Калмикову з призначенням на цю посаду. Самі жінки знайомі вже доволі довго.

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Наталя Калмикова тепер виконує обов'язки Маляр

Ганна Маляр поділилася у мережі фото, зробленим у дні звільнення Києва та області, де вона позує разом із новою заступницею міністра оборони – Наталією Калмиковою. Маляр зазначила, що тоді всі були об'єднані заради захисту української столиці від ворогів.



Калмикова виконуватиме обов'язки Маляр у Міноборони / Фото з телеграм-каналу Ганни Маляр

Хочу підтримати Наталку з призначенням на посаду заступниці Міністра Оборони. Вчора справи їй передала,

– сказала Маляр.

Ексзаступниця очільника Міноборони зауважила, що робота на цій посаді буде важкою. Однак вона дуже важлива для країни, адже війна проти окупантів ще триває.

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