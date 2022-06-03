Вдалося ідентифікувати російського снайпера, який вбив цивільного на Київщині

Правоохоронцям вдалося встановити особу російського снайпера, який вбив під час окупації мирного мешканця села Перемога, що на Київщині.

Що відомо про російського снайпера, який вбивав цивільних

Генпрокурорка повідомила, що воєнного злочинця звуть Олег Ільїн. Він – снайпер 15 окремої мотострілецької "Олександрійської" бригади 2 гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил Росії. Вона належить до складу так званих російських "миротворчих" військ.

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Київська обласна прокуратура та слідчі СБУ встановили, що у лютому під час окупації села Перемога на Київщині цей російський "миротворець" вбив 53-річного місцевого мирного мешканця. Беззбройний громадянин просто повертався додому,

– написала Ірина Венедіктова.

Окупанти не давали поховати вбитого чоловіка

За її словами, з чоловіком кілька днів не було зв’язку, але з часом його тіло з простреленою головою знайшов друг у парку неподалік позицій, де чергували окупанти. Російські загарбники ще 9 днів не давали родичам забрати тіло вбитого чоловіка. Тільки через деякий час вони дозволили поховання, але самі вказали місце в тому ж парку.

Венедіктова додала, що прокуратура зібрала достатньо доказів, щоб цей російський воєнний злочинець отримав статус підозрюваного в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

"Якщо ви впізнаєте підозрюваного та знаєте про його причетність до інших злочинів – повідомляйте на наш єдиний доказовий хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", – наголосила генпрокурорка.

Які вироки вже оголосили російським військовим

23 травня український суд засудив російського військового Шишимаріна до довічного ув’язнення за вбивство цивільного. Солдата визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни.

31 травня суд виніс вирок двом полоненим російським військовослужбовцям до 11 років 6 місяців позбавлення волі. Їх визнали винними в обстрілі цивільних об’єктів у Харківській області у перший день російського вторгнення в Україну 24 лютого.

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