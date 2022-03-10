Вдалося врятувати понад 60 тисяч наших громадян, – Зеленський про гуманітарні коридори
Російські загарбники навмисно створили гуманітарну катастрофу. Президент Володимир Зеленський 10 березня зауважив, що вони навмисно блокують міста та заваджають евакуації.
Вони блокують Маріуполь, Волноваху та інші міста, щоб принизити українців і вони на колінах брали хліб і воду з рук окупантів.
До теми Володимир Зеленський звернувся до українців у 15-ий день війни
Вони дають змогу нормально евакуюватися лише в бік окупованих територій або в Росію. Але українці сильні духом і тримаються. І, попри цинічні вчинки окупантів, цивільних людей вдається евакуйовувати принаймні з гарячих точок.
Вчора щогодини надходила оновлена інформація про людей, яких вдалося вивезти на вільну територію України. Загалом за вчорашню добу (плюс ще тих, хто не встиг до ночі й продовжив евакуацію вранці) вдалося врятувати більше 60 тисяч наших громадян,
– заявив Зеленський.
Ранкове звернення Володимира Зеленського 10 березня: дивіться відео
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