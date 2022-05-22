Вдарили по "Тюльпану": ЗСУ вперше у сучасній історії знищили російську САУ такого класу

Українські захисники продовжують завдавати нищівних ударів окупантам. Цього разу ліквідація військової техніки ворога стала ще потужнішою – ЗСУ вперше у сучасній історії знищили російську САУ "Тюльпан".

Знищити військову техніку загарбників вдалося в районі Рубіжного. "Подякувати" за дані щодо неї можна російським пропагандистам, які вкотре довели, що до журналістики їм далеко.

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Геолокацію САУ злили пропагандисти

САУ 2С4 "Тюльпан" окупантів "накрили" завдяки зливу її геолокації російськими пропагандистами. Таку подію вдалося зафіксувати на відео.

Зрештою це перше документальне підтвердження знищення САУ відповідного класу не лише у російсько-українській війні, а взагалі у сучасній історії.



Російська САУ до та після удару / Фото з фейсбуку СтратКом ЗСУ

Зауважте, що наразі ворог зосереджує основні сили на Луганщині – намагається захопити Сєвєродонецьк, знищуючи місто дощенту. Проте помста українських захисників миттєво наздоганяє окупантів.

Саме 21 травня ЗСУ знищили техніку з росіянами, які відповідальні за зруйнований Павлоградський міст та численні обстріли Сєвєродонецька.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив, що саме російські пропагандисти своїм відео допомогли скоригувати вогонь Збройним Силам України.

Російські війська вдруге зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Вперше бойовики підірвали його у 2014 році. Навіть попри це, між Сєвєродонецьком та Лисичанськом сполучення досі є.

Перше документальне підтвердження знищення САУ "Тюльпан": дивіться відео

Росіяни намагаються захопити Сєвєродонецьк

22 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що окупанти намагалися увірватися до Сєвєродонецька з 4 напрямків. Збройні Сили України потужно відбили атаку, ворог був змушений відступити.

Водночас за інтенсивними боями біля Сєвєродонецька стежать не лише в Україні, але й у світі. Розвідка Великої Британії з'ясувала, що саме туди росіяни перекидають всі можливі війська та техніку. Саме на цей напрямок, за даними розвідки, Росія перекинула бойові машини підтримки танків "Термінатор".

У розвідці Великої Британії зазначили, що присутність "Термінаторів" свідчить про те, що до цієї атаки причетне Центральне угруповання сил, яке є єдиним формуванням у Росії, яке використовує цю машину.

До теми Миттєва кара: ЗСУ знищили техніку окупантів, що зруйнувала міст і гатила по Сєвєродонецьку

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