Били ракетами С-300 та "Смерчами" по гуртожитку: подробиці про нічний удар росіян по Миколаєву

російські військові під ранок 2 серпня завдали чергового удару по Миколаєву. Вже відомо, що місто ворог атакував ракетами С-300.

Як зазначив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, ворог обстріляв обласний центр уночі 2 серпня. Атака сталась під час повітряної тривоги, яка пролунала близько 04:00.

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Били з РСЗВ і ракетами С-300

Ворог продовжує використовувати нетипову для атак зброю. Мовиться про ракети С-300, призначені для збивання цілей у повітрі. Їх загарбники цієї ночі випустили відразу 8. Також окупанти використали 4 снаряди РСЗВ "Смерч". Усіма цими снарядами загарбники били по двох районах Миколаєва.

Відомо про те, що пошкоджень зазнали гуртожиток одного з вишів міста, а також житлові будинки. Крім того, влучання ворожих боєприпасів, а також їхніх уламків стало причиною пожежі в одному з магазинів міста.

Зауважимо, що у гуртожитку під час атаки перебував охоронець. Він зазнав поранень. Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім. А от мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив у своєму телеграмі, що одну особу контузило. Не виключено, що мовиться про одного і того ж чоловіка.



Ворог обстріляв Миколаїв 2 серпня / фото Єлизавети Кротик, Суспільне Миколаїв



Ворог обстріляв Миколаїв 2 серпня / фото Єлизавети Кротик, Суспільне Миколаїв

Миколаїв продовжують тероризувати

Мабуть, найлютіше ворог атакував Миколаїв у ніч проти 31 липня. Тоді у місті нарахували понад 10 "прильотів". Зауважимо, що системі ППО вдалось дві ворожі ракети збити. А били по місту окупанти ледь не з першої ночі до п'ятої ранку.

Зауважимо, що на Миколаївщині тієї ночі повітряну тривогу оголосили о 01:01. Через майже 3 хвилини у місті пролунали потужні вибухи. Як зауважив очільник міської ради Олександр Сєнкевич, по місту окупанти били касетними боєприпасами.

Вибухова хвиля була надзвичайно потужною. Та й уламки снарядів розлітались вусібіч. Тож пошкоджень зазнали житлові будинки. Крім того, спалахнули пожежі на місцях, куди влучали снаряди ворога.

Близько 05:00 у місті вкотре пролунали потужні вибухи. А сигнал про відбій містяни почули аж о 6 ранку, але не надовго. На жаль, о 06:44 сирени увімкнули знову.

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