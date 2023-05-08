Ракети X-22 ще є: Гуменюк пояснила, чи вдарять росіяни високоточною зброєю до 9 травня

У Чорному морі на сьогодні досі перебувають ракетоносії з "Калібрами" – це високоточна зброя. До того ж росіяни продовжують використовувати Х-22, в яких похибка понад пів кілометра.

Російські терористи намагаються атакувати Україну з бомбардувальників вже не першу ніч. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Чи вдарять росіяни високоточною зброєю до 9 травня

За словами Гуменюк, у Чорному морі перебувало 4 ракетоносії з 32 "Калібрами" – це високоточна зброя. Росіяни використовують також Х-22, в яких похибка понад пів кілометра.

Те, що росіяни можуть застосувати високоточну зброю, ми вже попереджали. Цілком ймовірно, що під час використання Х-22 вони могли приноровитися до того, як та де працює ППО. Це для того, щоб високоточною зброєю обійти ці напрямки та зробити чорну справу,

– зазначила Гуменюк.

Вона наголосила, що розслаблятися ще зарано. Ракетоносії досі в морі, вони продовжують чергувати та напоготові.

"Високоточна зброя готова, а Х-22 у них ще є", – додала Гуменюк.

Росія може готувати провокації на 9 травня

Нещодавно у ГУР МО попередили, що Росія може готувати провокації на 9 травня. Цього дня у російських окупантів загострюється так зване "побєдобесіє".

Такі провокації російські окупанти використовують ще з 2014 року. Вони можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення, і прив'язані до певних дат, наприклад, 9 травня.