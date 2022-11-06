Українці перестануть відчувати удари Росії по енергосистемі: політолог пояснив передумови

Російські війська завдають ударів по енергетичних об'єктах у різних регіонах України. Так Москва намагається тиснути на Україну та змінити позицію Києва щодо перемовин.

Про це 24 каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, ймовірно, удари по енергетичних об'єктах будуть продовжуватися.

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Однак рано чи пізно атаки Росії перестануть впливати на енергосистему України так сильно, як це відбувається зараз.

Коли російські атаки менше впливатимуть на енергосистему України

Як зазначив Рейтерович, це може бути пов'язано з 2 факторами.

По-перше, добре працюють фахівці української ППО, які не дають ворожим ракетам та дронам досягнути цілі.

По-друге, збільшується кількість озброєння, яке потрібно Україні для того, аби зменшити ефект від російських атак. Тим паче, що українські військові вже вміють користуватися західними системами ППО.

Політолог вважає, що настане переломний момент, через який росіяни вже не зможуть переступити.

У Росії не буде необхідних ресурсів, щоб створити вал цих ракет або безпілотників, і остаточно вивести з ладу нашу енергетичну систему,

– сказав Рейтерович.

На додачу партнери передають Україні генератори та інші речі, які є вкрай необхідними перед зимою.

"Люди стали ще злішими на росіян"

Рейтерович переконаний, що Росія не отримує того, на що розраховує, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, Кремлю не вдалося досягти найголовнішого ефекту – психологічного.

Росіяни отримали зворотну реакцію. В Україні не було жодних криків або вимог до нашої влади сідати за стіл переговорів з Росією. Люди, навпаки, стали ще злішими на росіян,

– наголосив політолог.

"Путін недалеко пішов від Гітлера"

Попри це, за словами Рейтеровича, окупанти продовжуватимуть цинічні атаки на українську інфраструктуру. Він провів аналогію з нацистською Німеччиною 1944 року, коли всім вже було зрозуміло, що країна програла у війні.

Однак при цьому Гітлер до кінця свого життя віддавав накази бити по Лондону ракетами Фау-2. Він вважав, що це могло вплинути на громадян Великої Британії, і ті могли б почати вимагати переговорів та миру з Німеччиною.

Це абсолютно логіка Путіна. Він тут недалеко пішов від того ж Гітлера. Путін теж вважає, що все одно переламає ситуацію,

– сказав політолог.

Рейтерович додав, що російський диктатор сподівається тиснути не лише на Україну, а й на інші країни, які можуть спонукати Київ сісти за стіл переговорів.

Чи справді в США натякають Україні на перемовини з Росією

За інформацією The Washington Post, адміністрація президента США Джо Байдена у приватному форматі просить українське керівництво показати відкритість до переговорів з Росією. Як зазначив політолог, до цього матеріалу потрібно ставитися спокійно.

Не треба робити далекосяжних висновків про те, що ставлення американських еліт чи самого Байдена до подій в Україні змінилося. Як тільки у США закінчаться вибори до Конгресу і часткові вибори до сенату, таких заяв буде набагато менше,

– сказав Рейтерович.

Чи можуть партнери підштовхувати Україну до миру

За його словами, не виключено, що й в інших країнах-партнерах України є частина політичної еліти, яка виступає за необхідність початку перемовин між Україною та Росією.

"Однак є умови, лише після виконання яких Україна готова сісти за стіл перемовин з Росією. Також є офіційна позиція всіх наших партнерів щодо того, що саме Україна буде вирішувати, коли, як і на яких умовах починати переговори з ворогом", – зазначив політолог.

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