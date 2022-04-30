Вдень суттєво потеплішає, але ночі – холодні: прогноз погоди на 1 травня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 1 травня, буде сонячною та теплою. Дощів в перший день місяця не прогнозують.
Майже в усіх регіонах України температура повітря становитиме +15...+17 градусів. Лише в Києві холодніше – +13...+15.
Цікаво Літо в Україні щороку ставатиме спекотнішим, – кліматологиня
На північному сході теж дещо свіжіше. Сумщина, Полтавщина, Харківщина – +11...+14 градусів.
Вночі ще холодно
Ночі ще будуть холодними, показники стовпчика термометрів опустяться до +4...+6. Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що на околицях столиці вночі навіть є ймовірність незначних заморозків.
Ночі ще залишаються холодними, ніяк не дадуть нашим домівкам трохи прогрітися і поміняти еклектичну фешн-конструкцію із товстих штанів,
– додала синоптикиня.
Однак опадів не буде. Лише подекуди небо може затягнути хмарами.
Погода у містах України 28 квітня
Ужгород – +17...+19
Львів – +15...+17
Івано-Франківськ – +15...+17
Тернопіль – +15...+17
Чернівці – +15...+17
Хмельницький – +15...+17
Луцьк – +15...+17
Рівне – +15...+17
Житомир – +15...+17
Вінниця – +15...+17
Одеса – +15...+17
Миколаїв – +15...+17
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +15...+17
Черкаси – +15...+17
Чернігів – +15...+17
Суми – +15...+17
Полтава – +15...+17
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +15...+17
Донецьк – +15...+17
Луганськ – +15...+17
Харків – +15...+17
Київ – +13...+15
Погода 1 травня / Карта Укргідрометцентру