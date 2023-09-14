Попелище з надій окупантів: як виглядає російський корабель "Мінськ" після "бавовни"

"Бавовна" завітала до тимчасово окупованого Криму й трішки "прикрасила" флот окупантів. Зокрема, вдалося пошкодити ВДК "Мінськ".

Тоді "бавовна" також пошкодила підводний ракетоносій "Ростов-на-Дону". У ГУР МО відразу заявили, що, вочевидь, відновленню вони не підлягають. Деталі розповів Андрій Юсов.

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Це – значні ураження. Можна зараз говорити, що, з великою ймовірністю, відновленню (підводний човен та корабель – 24 Канал) не підлягають,

– мовиться у повідомленні.

Російське міноборони вже заявило, що "відновить" кораблі. Як їм це вдасться, якщо магія поза Гоґвортсом – заборонена, наразі невідомо. Мабуть, "ремонтні роботи" відбудуться тільки в запалених свідомостях пропагандистів.

Згодом у мережі показали, як зараз виглядає "Мінськ". Нагадує попелище.

Як виглядає "Мінськ" після епічної "бавовни": дивіться відео з мережі

Так горять всі надії окупантів. Ворог вже розуміє, що на території тимчасово окупованого Криму у нього немає жодного майбутнього. Юсов розповів, що місцеві жителі тим часом раділи "бавовні". Усе тому, що вона означає – демілітаризація півострова триває. Крим – це Україна.